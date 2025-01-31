В Усолье-Сибирском снесут недостроенное здание школы, созданное в 90-х

Недостроенное здание школы возле СОШ №12, которое возвели еще в 90-х годах прошлого столетия, снесут в городе Усолье-Сибирском Иркутской области. Работы уже начались, рассказал мэр Максим Торопкин.

«Мечты должны сбываться, даже у взрослых. Моя сегодня начала становиться былью. Все дело в том, что в Усолье-Сибирском приступили к демонтажу легендарного недостроя возле СОШ 12», – отметил градоначальник.

Он пояснил, что это одно из самых больших недостроенных зданий в городе. Ликвидировать объект давно просили жители. В настоящее время работы стартовали – они будут проводиться в дневные часы.