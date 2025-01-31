РСХБ установил приветственную ставку 20% по накопительным счетам до конца марта

Накопительный счёт выгодно отличается от вклада возможностью пополнения и снятия денежных средств без потери процентов.

Новые вкладчики — клиенты, у которых нет действующих срочных вкладов и накопительных счетов в течение 30 дней до обращения (включая дату обращения), — могут получить в Россельхозбанке приветственную ставку 20% годовых по накопительному продукту «Мой счёт». Доходность 20% фиксируется с даты открытия счёта по 31 марта 2025 года и применяется к любой сумме свыше 100 рублей. Проценты начисляются на фактический остаток на счёте и выплачиваются в последний день месяца.

«Ситуация на финансовом рынке сейчас благоприятна для вкладчиков. Чтобы получить быстрый доход, стоит открыть накопительный счёт или срочный вклад, так как ставки по ним сейчас довольно высоки. Те же, кто ориентирован на долгосрочные результаты, предпочитают приобретать золото и серебро в виде монет или слитков — это тоже популярная форма инвестиций», — подчеркнула директор Иркутского филиала РСХБ Наталья Баркова.

По состоянию на 30 января 2025 года объем привлеченных средств клиентов РСХБ в Иркутской области составил 36,4 млрд рублей, из которых 37% приходится на средства розничных клиентов, а 63% — на пассивы юридических лиц. Прирост портфеля за год составил 36%.