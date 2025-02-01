«Работник почты» и «полицейский» убедили иркутянку перевести им 1 млн рублей

73-летняя жительница Иркутска стала жертвой мошенников. Они убедили ее перевести крупную сумму на свой счет, сообщает пресс-служба региональной полиции.

По данным правоохранителей, женщине позвонил неизвестный и представился работником государственной компании почтовой связи. Собеседник сообщил о посылке, которую необходимо забрать со склада. Чтобы оформить доставку злоумышленник попросил назвать код из СМС.

Далее с потерпевшей связался лжесотрудник правоохранительных органов. Он сообщил, что пенсионерка стала жертвой мошенников, и ее профиль от портала «Госуслуги» оказался взломан. Во избежание пропажи накоплений аферист убедил пенсионерку перечислить средства на «безопасный счет», а для конфиденциальности сделки мошенник попросил отправить сбережения через знакомых заявительницы.

Суммарно жительница Иркутска перевела на счета злоумышленников более 1 млн рублей.