Квартиры на вторичном рынке в Иркутске за январь успели подорожать почти на 2%

Аналитики изучили, как изменились цены на квартиры на вторичном рынке в различных городах России по итогам января 2025 года. Результатами поделился федеральный портал «Мир квартир».

В Иркутске за месяц подорожал как квадратный метр, так и жилье. В частности, «квадрта» стал стоить дороже в среднем на 0,8% – 134,6 тысячи рублей, квартира – на 1,9%: средняя цена равна 7,2 млн рублей.

Больше всего за месяц квадратный метр подорожал в Курске – на 6,1%, Калуге – 2,1%, Владивостоке – 2,1%, подешевел «квадртат» в Якутске – на 1,9%, Кирове – 1,6%, Краснодаре – 1%.

Значительнее всего выросли цены на квартиры в Курске – на 5,9%, Калуге – 5,8%, Калининграде – 3,9%. Подешевели объекты во Владивостоке – на 2,2%, Кирове – 1,4%, Нижнем Новгороде – 0,8%.