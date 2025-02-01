Новости

Майнинговую ферму нашли на землях Ангарского лесничества

Правоохранители обнаружили на землях Ангарского лесничества в Иркутской области майниновую ферму. Подробности рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

По данным надзорного ведомства, ферма была подключена к электрическим сетям СНТ «Ангарский берег-19». Земельный участок использовался не по назначению, соответствующие разрешительные документы отсутствовали.

На этом основании прокуратура направила в суд иск с требованием демонтировать оборудование для добычи криптовалюты. Требование было удовлетворено.

Читайте также:

Губернатор Иркутской области предлагает ввести круглогодичный запрет майнинга в энергодефицитных районах
29 января 2025
Нелегальную майнинг-ферму нашли в иркутском поселке: в ней было 96 «машинок»
29 января 2025

/ Сибирское Информационное Агентство /
Материалы сюжета "Майнеры":
Все материалы сюжета (380)


Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес