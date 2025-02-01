Майнинговую ферму нашли на землях Ангарского лесничества

Правоохранители обнаружили на землях Ангарского лесничества в Иркутской области майниновую ферму. Подробности рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

По данным надзорного ведомства, ферма была подключена к электрическим сетям СНТ «Ангарский берег-19». Земельный участок использовался не по назначению, соответствующие разрешительные документы отсутствовали.

На этом основании прокуратура направила в суд иск с требованием демонтировать оборудование для добычи криптовалюты. Требование было удовлетворено.