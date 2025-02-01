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Движение транспорта по Байкальскому кольцу ограничат в Иркутске до 28 апреля

В Иркутске продлили сроки ограничения движения транспорта по Байкальскому кольцу. Это связано с реконструкцией напорного трубопровода Ду-225 от КНС-21 до Космического проезда с устройством КНС «Нижний бьеф», сообщает пресс-служба мэрии.

«C 8:00 13 февраля до 20:00 28 апреля будет ограничено движение транспорта (сужение на одну полосу) по Байкальскому кольцу в районе примыкания к нему улицы Байкальской», – говорится в сообщении.

Ранее планировалось, что участок будет перекрыт с 1 февраля по 15 апреля. Сроки были скорректированы для того, чтобы сразу после окончания работ восстановить дорожное покрытие.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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