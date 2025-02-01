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Жители Иркутской области пожаловались на проблемы с начислениями по дифтарифам

Внеочередное заседание КЧС, основной темой которого стало энергообеспечение и применение новых правил начисления платы за электричество, состоялось в Иркутской области. Подробности о нем рассказал губернатор Игорь Кобзев.

«Есть сложности с обработкой поступающих в Иркутскэнергосбыт заявлений на подтверждение электроотопления. Есть жалобы от жителей, уже подтвердивших использование электроотопления, об ошибках в начислениях и неприменения к ним повышающего коэффициента», – отметил глава региона.

Он пояснил, что у Иркутскэнергосбыта ранее уже была информация о наличии электроотопления у 82 тыс. домохозяйств. С декабря 2024 года по 29 января 2025-го поступило еще 62,8 тыс. пакетов документов, однако не все они рассмотрены. Губернатор обратил внимание на необходимость приложить максимум усилий для оперативного проведения этой работы.

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По данным властей, жителям, чьи дома зарегистрированы в соответствии с действующим законодательством, при подтверждении электроотопления, сделают перерасчет, начиная с 1 января 2025 года. Однако тем, у кого дом не был зарегистрирован установленным порядком, перерасчет возможен лишь с даты официальной регистрации и постановки на кадастровый учет.

«Хочу обратиться и к жителям Приангарья. Пожалуйста, не затягивайте с предоставлением документов, необходимых для подтверждения наличия у вас электроотопления. Это не только позволит вам избежать серьезных переплат, но и даст нам доказательную базу для дальнейшей работы в Правительстве РФ по обоснованию расширения диапазонов электропотребления в регионе с учетом климата и отсутствия альтернативных источников отопления», – резюмировал Игорь Кобзев.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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