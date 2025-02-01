Жители Иркутской области пожаловались на проблемы с начислениями по дифтарифам

Внеочередное заседание КЧС, основной темой которого стало энергообеспечение и применение новых правил начисления платы за электричество, состоялось в Иркутской области. Подробности о нем рассказал губернатор Игорь Кобзев.

«Есть сложности с обработкой поступающих в Иркутскэнергосбыт заявлений на подтверждение электроотопления. Есть жалобы от жителей, уже подтвердивших использование электроотопления, об ошибках в начислениях и неприменения к ним повышающего коэффициента», – отметил глава региона.

Он пояснил, что у Иркутскэнергосбыта ранее уже была информация о наличии электроотопления у 82 тыс. домохозяйств. С декабря 2024 года по 29 января 2025-го поступило еще 62,8 тыс. пакетов документов, однако не все они рассмотрены. Губернатор обратил внимание на необходимость приложить максимум усилий для оперативного проведения этой работы.

По данным властей, жителям, чьи дома зарегистрированы в соответствии с действующим законодательством, при подтверждении электроотопления, сделают перерасчет, начиная с 1 января 2025 года. Однако тем, у кого дом не был зарегистрирован установленным порядком, перерасчет возможен лишь с даты официальной регистрации и постановки на кадастровый учет.

«Хочу обратиться и к жителям Приангарья. Пожалуйста, не затягивайте с предоставлением документов, необходимых для подтверждения наличия у вас электроотопления. Это не только позволит вам избежать серьезных переплат, но и даст нам доказательную базу для дальнейшей работы в Правительстве РФ по обоснованию расширения диапазонов электропотребления в регионе с учетом климата и отсутствия альтернативных источников отопления», – резюмировал Игорь Кобзев.