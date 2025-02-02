60% населения Иркутской области к 2030 году обеспечат спортивными объектами

Рост обеспеченности населения спортивными объектами зафиксировали в Иркутской области. В течение 5 лет показатель планируется увеличить, сообщает пресс-служба правительства региона.

«Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, растет и по итогам 2023 года составила 54,3%. К концу 2030 года планируется обеспечить 60% населения Иркутской области спортивными объектами», – прокомментировал министр спорта Приангарья Павел Богатырев.

Всего по федеральным проектам с 2019 по 2024 годы в Приангарье было создано три футбольных поля с искусственным покрытием, шесть физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа, 38 малых спортивных площадок ГТО, две «умные» площадки. Кроме того, с 2021 по 2024 год создали 95 плоскостных спортивных сооружений – многофункциональных спортивных площадок и хоккейных кортов.

В 2025 году планируется продолжить строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном в Зиме и завершить монтаж модульного спортивного сооружения в Черемхово.

Также в рамках государственной программы Иркутской области продолжается строительство трех спортивных комплексов в муниципальных образованиях, а также предусмотрено строительство спортивного зала в спортивно-оздоровительном комплексе областного Училища олимпийского резерва в Ангарском городском округе.