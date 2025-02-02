Более 40 ледовых переправ ввели в эксплуатацию в Иркутской области

43 ледовые переправы открыли в Иркутской области для безопасного проезда по поверхности водоемов. Об этом проинформировала пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Накануне было запущено два зимника: в Катангском районе на реке Пермяковский на 41 километр севернее села Непа грузоподъемностью 60 тонн, а также в Жигаловском районе на реке Лене в селе Тутура на трассе Жигалово – Казачинское грузоподъемностью 30 тонн.

Всего сейчас в регионе действуют 43 переправы: шесть областных и 37 муниципальных в Балаганском, Бодайбинском, Братском, Катангском, Нижнеудинском, Усольском, Усть-Кутском, Чунском, Шелеховском, Усть-Удинском, Мамско-Чуйском, Жигаловском, Киренском, Тайшетском, Нижнеилимском, Качугском районах.