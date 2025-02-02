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Эксперт рассказал, как правильно выбрать финансового управляющего

На фоне закредитованности жители России все чаще пользуются услугами финансового управляющего для решения материальных проблем. Как не углубить долговую яму и правильно выбрать такого специалиста, в интервью SIA.RU рассказал финансовый управляющий Игорь Льгов.

«Как минимум, смотреть на опыт работы в сфере банкротства физлиц. 10 лет назад было не так важно, начинающий ты юрист или умудренный опытом: закон только-только приняли, и еще никто не знал толком, как его исполнять. За прошедшее время сформировалась практика, появились личные наработки. Так что стоит обращаться к специалисту, который занимается этим хотя бы лет пять», – пояснил собеседник агентства.

Он также добавил, что опыт можно узнать с помощью Единого федерального реестра сведений о банкротстве. Там же отображается количество проведенных им процедур.

Подробности – в нашем интервью.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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