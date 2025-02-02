Большинство иркутян раздумали ехать на Черное море после экологической катастрофы

Разлив мазута с потерпевших крушение танкеров заставил большинство жителей Иркутска изменить намерение ехать отдыхать на Черное море в 2025 году – это выяснили аналитики во время опроса. Результатами исследования поделился SuperJob.

По данным экспертов, каждый пятый работающий в этом году намеревался посетить Черноморское побережье России. Лишь 6% не будут пересматривать решение и отправятся в поездку в любом случае. Большая же часть иркутян сомневается в том, что поездка состоится.

Чаще поездку на Черное море в этом году планировали мужчины. Данное направление популярнее у иркутян в возрасте от 35 до 45 лет. Горожане с детьми планировали отдых на Черноморском побережье чаще бездетных.