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Выборы мэра прошли в Братском районе: предварительные итоги

В Братском районе Иркутской области прошли выборы мэра. Голосование состоялось 2 февраля с 08:00 до 20:00, сообщил региональный Избирком.

По данным организации, на эти выборы были зарегистрированы пять кандидатов: от КПРФ – Алексей Баловнев, от ЛДПР – Ольга Башкова, от «Единой России» – Николай Дружинин, от Российского общенародного союза – Сергей Павлов, в порядке самовыдвижения – Лариса Павлова.

«Большая часть голосов подсчитана, уже сейчас можно сказать, что уверенную победу за пост мэра Братского района одержал Николай Юрьевич Дружинин! Своего ближайшего конкурента он обошел почти на 2000 голосов», – прокомментировал в своем тг-канале мэр Братска Александр Дубровин.

Всего 2 февраля в Приангарье состоялось пять кампаний: жители кроме мэра Братского района выбирали глав Хужирского, Тайшетского, Среднемуйского муниципальных образований и МО «Олонки».


/ Сибирское Информационное Агентство /


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