Трамп ввел пошлины на товары из Канады, Китая и Мексики: главное за выходные

За прошедшие выходные стало известно, что президент США ввел новые пошлины, российский кабмин продлил ограничение на экспорт бензина, Владимир Путин высказался про Дональда Трампа, а в Иркутской области состоялось пять выборных кампаний. Подробнее – в обзоре SIA.RU.

Новые пошлины Трампа

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. По данным зарубежных изданий, нововведения уже вступили в силу: пошлины на товары из Мексики и Канады составляют 25%, из КНР – 10%. Государства уже отреагировали на действия Америки, например, Китай решил подать иск во Всемирную торговую организацию, чтобы защитить свои интересы.

Ограничение на экспорт

Власти РФ продлили временное ограничение на экспорт бензина до 28 февраля. Соответствующее постановление подписано. Решение приняли для сохранения стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке. При этом ограничение не будет распространяться на поставки, которые осуществляются непосредственными производителями нефтепродуктов.

Заявление президента

Президент России Владимир Путин во время одной из телевизионных программ высказался про американского президента Дональда Трампа. Он выразил уверенность, что лидер США с его характером и настойчивостью довольно быстро наведет порядок в Европе. «Я вас уверяю: Трамп с его характером, с его настойчивостью наведет там порядок довольно быстро. И все они <…> встанут у ноги хозяина и будут немножко помахивать хвостиком. Все это встанет на свои места», – отметил Путин. Он также добавил, что предыдущее руководство Америки Европе нравилось больше.

Выборы в Иркутской области

Накануне в Приангарье состоялось пять кампаний: жители выбирали мэра Братского района, а также глав Хужирского, Тайшетского, Среднемуйского муниципальных образований и МО «Олонки». Что касается первых результатов, то их озвучил действующий мэр Братска: он рассказал что в Братском районе всех опередил Николай Дружинин. Также стали известны результаты выборов главы МО «Олонки» Боханского района: победителем стал Виталий Мухин.

Приангарье не хочет на Черное море

Катастрофа, которая произошла у берегов Черного моря, существенно повлияла на планы по отпуску туристов из Иркутска: большинство раздумали ехать в эти края, выяснили аналитики. Только 6% иркутян решили все-таки отправиться в поездку. В целом в этом году до происшествия с танкерами черноморское побережье хотел посетить каждый пятый житель столицы Приангарья.