США предлагают провести выборы на Украине, Киев назвал это "провальным" планом

Советник украинского президента по коммуникациям Дмитрий Литвин назвал предложение США провести выборы на Украине до конца года, особенно в случае перемирия, «провальным планом», если это единственная составляющая инициативы. В интервью он подчеркнул, что Киев ожидает более глубокого подхода со стороны ключевых стран-партнеров. Об это сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

Ранее спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог заявил, что Вашингтон хотел бы проведения выборов на Украине до конца года, особенно если будет достигнуто перемирие. Он отметил, что в большинстве демократических стран выборы проводятся даже во время войны, и это важно для демократии.

Президентский срок Владимира Зеленского завершился в мае 2024 года. Выборы главы государства должны были пройти 31 марта, но были отменены из-за военного положения, введенного в связи с российской военной операцией.

В команде Трампа считают, что проведение выборов на Украине позволит победителю вести диалог с Россией о долгосрочном мирном соглашении. По данным Reuters, Белый дом и Келлог обсуждали, как убедить Киев провести выборы на начальном этапе перемирия с Москвой.

Президент России Владимир Путин заявил, что легитимность полномочий Зеленского истекла в мае, и отметил, что нелегитимный лидер не имеет права подписывать соглашения.

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о намерении встретиться с Путиным «как можно быстрее». Российский президент, говоря о возможности переговоров, отмечал, что «лучше встретиться» и «поговорить спокойно по всем тем направлениям, которые представляют интерес как для США, так и для России». «Мы готовы», — утверждал Путин. Ранее Трамп заявлял, что допускает новые санкции, если Россия не сядет за стол переговоров. Но Кремль отмечал, что Россия пока не получала от представителей команды Трампа предложений по урегулированию конфликта на Украине. До инаугурации Трамп обещал завершить российско-украинский конфликт за сутки после вступления в должность.