Госдума предложила создать «российскую полку» на маркетплейсах

Депутатами Госдумы предложено внести изменения в законодательство, согласно которым маркетплейсам будет предписано отображать товары российского производства на первых 15 позициях в результатах поиска или каталоге. Законопроект предполагает дополнение закона «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ», чтобы обязать онлайн-платформы выделять российские товары в начале выдачи. Об этом сообщает РБК.

Согласно документу, критериями определения «отечественного» статуса товаров займется правительство, учитывая уровень локализации производственных процессов в стране. По мнению авторов законопроекта, такие меры поддержат отечественных производителей, повысят спрос на их продукцию и укрепят позиции российской индустрии на рынке. Ожидается также увеличение занятости и налоговые поступления.

Дискуссии вокруг идеи создания «российских полок» ведутся с 2023 года, однако до сих пор отсутствует единое мнение относительно механизма её внедрения.

Онлайн-продажи товаров повседневного спроса в России взлетели на 44% в 2024 году. Общий объем продаж по сравнению с предыдущим годом увеличился с 824 млрд до 1,2 трлн рублей.