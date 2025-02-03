Иркутская область может пострадать от нашествия саранчи

Причина – аномально теплая зима. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на прогноз Россельхозцентра при Минсельхозе.

Из-за аномально теплой зимы одной из главных угроз нового урожая в РФ станет саранча, для борьбы с которой в РФ будут созданы специальные отряды. В этом году с ней придется бороться в 21 регионе, они будут находиться в зоне максимального риска.

Речь идет об Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Самарской, Саратовской, Ульяновской, Челябинской, Иркутской и Новосибирской областях, отмечается в документе. Кроме того, пострадать от нашествия саранчи могут республики Калмыкия, Дагестан, Ингушетия, Чечня, Башкирия, Татарстан, Чувашия, Хакасия и Якутия, а также Краснодарский, Ставропольский и Алтайский края.

В 2024 году таких регионов было 14: Воронежская, Ульяновская, Оренбургская, Астраханская, Челябинская и Новосибирская области, республики Калмыкия, Адыгея, Чечня, Башкортостан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Северную Осетия – Алания и Алтайский край.

Напомним, что первые в этом году 300 кг огурцов и почти 2 тонны зеленых и пряновкусовых культур собрали овощеводы тепличного комплекса в Ангарске. В Иркутской области функционирует один высокотехнологичный тепличный комплекс с круглогодичным выращиванием овощной продукции в защищенном грунте, что в свою очередь позволяет уберечь растения от неблагоприятных погодных условий.