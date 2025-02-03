На какие акции обратить внимание в феврале?

Российский рынок акций медленно, но уверенно приближается к отметке 3 000 пунктов по индексу Мосбиржи. Среди лидеров роста за прошедшую неделю оказались X5, Русгидро, СПБ Биржа.

— На корпоративных новостях наблюдается значительное движение в акциях компаний, которые не входят в Народный портфель, — отметил эксперт БКС Мир инвестиций Максим Шеин. — Однако тяжеловесы индекса демонстрируют медленную динамику. Видимо, участники рынка ожидают решений по ключевой ставке в середине февраля.

Индекс Мосбиржи находится на 16% ниже своего максимума мая 2024 года и на 24% выше локального минимума декабря 2024 года.

Максим Шеин обратил внимание на акции, которые снизились сильнее индекса, но восстановили позиции менее активно. Тем не менее, эти бумаги выглядят привлекательно с фундаментальной точки зрения.

— Такие активы потенциально могут показать лучшие результаты в ближайшем будущем, — подчеркнул эксперт. — Это прежде всего металлурги — Северсталь, НЛМК, ММК, представители сектора IT — HeadHunter, Positive Technologies, а также Башнефть, ИНАРКТИКА, Новатэк, Совкомфлот, Интер РАО и ВТБ.