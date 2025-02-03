Что будет с рублем после окончания СВО?

По мнению эксперта БКС Мир инвестиций Максима Шеина, дело не только в окончании СВО.

– Мы не знаем, как изменятся санкции. Сохранится или, напротив, усилится санкционное давление, – рассуждает он. – Если, например, санкции на банковский и нефтегазовый секторы будут сняты, и мы вернемся к уровню начала февраля 2022 года, то тогда экспортная выручка вырастет, а импорт станет дешевле, и его объем увеличится. С другой стороны, возрастет отток капитала.

Он отмечает, что в среднем рыночные аналитики оценивают перспективы курса рубля положительно, хотя волатильность, безусловно, останется высокой.

– Вероятно, взаимная разморозка активов произойдет постепенно и сгладит давление на валютный рынок, – подытоживает эксперт.

В пятницу доллар на Мосбирже торговался на уровне 97,81 руб, юань – 13,35 руб.

Ранее аналитики БКС представили новую валютную стратегию, согласно которой курс рубля к концу первого квартала 2025 года ожидается на уровне 102 рублей за доллар, а к концу 2025 года – на уровне 108 рублей за доллар. Однако улучшение внешнеполитической обстановки может оказать поддержку российской валюте.

В целом, в 2025 году прогнозы курса доллара варьируются от 96 до 130 рублей, что отражает рекордную разницу в оценках. Министерство экономического развития дает наиболее оптимистичный прогноз, ожидая средний курс в 96,5 рубля, несмотря на недавнее повышение до 110 рублей в ноябре. Герман Греф, глава Сбербанка, предположил, что к концу 2025 года доллар может достигнуть 115 рублей.