Почему эксперты прогнозируют рост акций "Полюса"

Эксперты БКС Мир инвестиций положительно оценивают перспективы акций "Полюса".

– Среднесрочно наши аналитики высоко оценивают бумаги "Полюса" на фоне благоприятной рыночной конъюнктуры золота и в ожидании хорошей финансовой отчетности за второе полугодие 2024 года. Текущая цена акций все еще подразумевает дисконт к историческому среднему значению примерно на 15% по показателю P/E. С моей точки зрения, акции "Полюса" предлагают редкое сочетание потенциала роста бизнеса и высокой доходности на вложенный капитал, – подчеркивает в своем еженедельном обзоре эксперт БКС Мир инвестиций Максим Шеин.

К 2030 году "Полюс" планирует увеличить добычу золота вдвое по сравнению с нынешними показателями. Отдача на инвестированный капитал превышает 30%, что является значительной величиной для компании металлургического сектора.

– Акции сейчас торгуются исходя из предположения, что их бизнес будет расти на 5-7% ежегодно, тогда как удвоение добычи золота обеспечит ежегодный прирост бизнеса на 15%, плюс дивиденды и возможный рост цен на золото. Так что выводы делайте сами. "Полюс" должен расти минимум на 20-25% ежегодно, – заключает эксперт БКС.

В пятницу, 31 января, акции "Полюса" торговались на уровне 17 170 рублей.

На прошлой неделе цены на золото обновили исторический максимум: в США фьючерсы на этот металл превысили отметку в $2800 за тройскую унцию. Такой стремительный рост был обусловлен опасениями относительно введения новых торговых пошлин со стороны США в отношении Мексики и Канады. Большинство аналитиков прогнозируют дальнейший подъем цен на золото в 2025 году.