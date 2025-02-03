Александр Шарыгин побеждает на выборах мэра Хужира

За него уже проголосовало 80% избирателей. Об этом пишет издание «Орда-Инфо».

Главой Хужирского муниципального образования может стать работник «Заповедного Прибайкалья» Александр Шарыгин. За него уже проголосовали 80% избирателей. На выборы он шел как самовыдвиженец, но при поддержке «Единой России».

Как сообщают "Байкальские зори", что Александр Васильевич Шарыгин родился 10 августа 1970 года в селе Курумкан, Республика Бурятия. Он окончил Улан-Удэнский техникум железнодорожного транспорта и Бурятский государственный педагогический институт им. Д. Банзарова по специальности «Основы безопасности жизнедеятельности и физическая культура».

После службы в армии с 1989 по 1991 годы в Приморском крае, Александр продолжил свою спортивную карьеру. В 1996 году ему присвоили звание мастера спорта России по боксу, и он стал 2-кратным чемпионом Республики Бурятия. В 2012 году Шарыгин получил второе высшее образование в Восточно-Сибирском государственном университете технологий и управления по специальности «Промышленное и гражданское строительство». В 2022-2023 гг. трудился инженером по строительному надзору в ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», курировал строительство объектов в с. Большая Речка и в п. Хужир (Визитно-информационного центра).

Ранее стало известно, что на выборах мэра Братского района большинство голосов ушло кандидату от «Единой России» Николаю Дружинину.