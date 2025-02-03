Материнский капитал проиндексирован на 9,5% с 1 февраля

Отделение Социального фонда России по Иркутской области с 1 февраля 2025 года увеличило размер материнского капитала на 9,5%. Теперь семьи, имеющие одного ребенка, могут рассчитывать на выплату в размере 690 266 рублей. Эта же сумма предоставляется родителям двух детей, если второй ребенок родился или был усыновлен до 2020 года, и ранее они не получали сертификат.

Если семья уже получила материнский капитал на первого ребенка, а затем родила (или усыновила) второго, государственная поддержка увеличивается на 221 895 рублей.

Для семей, где второй ребенок появился начиная с 2020 года (включая третьего и последующих детей), если раньше они не имели права на материнский капитал, выплата составит 912 162 рубля.

Управляющий отделением СФР по Иркутской области Алексей Макаров уточнил, что если часть материнского капитала была использована, оставшаяся сумма также подлежит индексации. Проверить баланс можно через портал Госуслуг, запросив соответствующую выписку.

Стоит отметить, что в 2024 году сертификаты на материнский капитал получили свыше 12 тысяч семей в регионе. Наиболее востребованными направлениями расходования этих средств являются:

- Улучшение жилищных условий;

- Получение ежемесячных выплат на ребенка до трех лет;

- Образование детей.

Напоминаем, что с 1 января 2024 года право на материнский капитал имеют только те родители, которые являются гражданами Российской Федерации на момент рождения (усыновления) ребенка, имеющего гражданство РФ.