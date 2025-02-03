В Иркутской области за год обнаружено 70 фальшивых банкнот

В 2024 году в Иркутской области сотрудники банков выявили 70 фальшивых банкнот. Хотя это на 12 штук меньше, чем в предыдущем году, угроза остается реальной.

Как и раньше, главной целью злоумышленников стала банкнота номиналом 5000 рублей образца 1997 года. За прошлый год таких подделок насчитали 51 экземпляр. Второе место по популярности у мошенников заняла тысяча рублей — таких фальшивок нашли 12 штук.

«Несмотря на повсеместное распространение безналичных расчетов, остаются ситуации, когда приходится иметь дело с наличными деньгами. Всегда существует риск наткнуться на поддельную купюру. Поэтому важно внимательно проверять любые банкноты, которые попадают вам в руки, на наличие признаков подлинности. Если возникли сомнения, не принимайте такую купюру и уж точно не пытайтесь избавиться от нее, покупая что-то. Самый правильный шаг — немедленно обратиться в полицию», — предостерег управляющий Отделением Иркутск Банка России Игорь Коржук.