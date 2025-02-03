Новости

Туризм 2025, последние новости
Что нового на Olkhon Ice Fest 2025?
Большинство иркутян раздумали ехать на Черное море после экологической катастрофы
Байкал в районе Листвянки покрылся льдом
Все материалы сюжета

Новый порядок налогообложения цифровой валюты: ФНС рассказала, что изменилось для майнеров

С этого года установлен новый порядок налогообложения операций с цифровой валютой, включая ее приобретение и реализацию. Цифровая валюта теперь признается имуществом, согласно Федеральному закону №418-ФЗ от 29.11.2024. Доходы от майнинга облагаются налогами в рамках общей системы налогообложения (ОСНО), включая налог на доходы физических лиц для индивидуальных предпринимателей и налог на прибыль организаций для юридических лиц,сообщает ФНС.

Майнеры цифровой валюты не могут использовать упрощенную систему налогообложения (УСН) или единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН), однако им разрешено проводить операции купли-продажи. При таких операциях нельзя применять автоУСН, специальный налоговый режим для самозанятых (НПД) и патентную систему налогообложения (ПСН).

Доход от майнинга признается внереализационным доходом и учитывается при расчете налога на прибыль организаций. Расходы учитываются независимо от их состава, а для расчета налога используется рыночная котировка цифровой валюты.

Читайте также:

Майнинговую ферму нашли на землях Ангарского лесничества
1 февраля 2025
Губернатор Иркутской области предлагает ввести круглогодичный запрет майнинга в энергодефицитных районах
29 января 2025

Налог на прибыль при майнинге рассчитывается в два этапа: сначала на дату, когда организация получает право распоряжаться цифровой валютой, затем при продаже как доход, уменьшенный на стоимость и затраты на реализацию. Доход определяется по фактической цене реализации, но не ниже рыночной котировки, уменьшенной на 20%. Это правило также применяется для ЕСХН и УСН.

Майнеры, включая участников майнинг-пула, должны предоставлять в ФНС России информацию о получении цифровой валюты и адресе-идентификаторе, не позднее 20-го числа следующего месяца.

Детальная информация о правилах майнинга и легализации доступна на промостранице налогового ведомства «Майнинг цифровой валюты».


/ Сибирское Информационное Агентство /
Материалы сюжета "Майнеры":
Все материалы сюжета (381)


Реклама на сайте

Прогнозы 2025
ВТБ: Высокая ключевая ставка будет держаться полгода
Четыре ключевых тренда на рынке аренды жилья: от стабильных цен до роста самозанятости
Акции vs облигации: стоит ли рисковать при высоких ставках?
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес