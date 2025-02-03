Что нового на Olkhon Ice Fest 2025?

Международный фестиваль-симпозиум ледовой скульптуры Olkhon Ice Fest откроется для гостей у побережья острова Ольхон уже через две недели, 15 февраля. В этом году фестиваль проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Фото предоставлено организаторами Olkhon Ice Fest.

Программа фестиваля в этом году полна новшеств: открытие Школы ледовой скульптуры для начинающих мастеров, участие международных команд из Китая и Беларуси, обновление площадки с разделением на ледовую галерею скульптур и рекреационную зону с интерактивными локациями и детским ледовым городком.

Фото предоставлено организаторами Olkhon Ice Fest.

Тема творческих исканий этого года — «О чем молчит лед». Первые участники команды уже прибыли на Ольхон: с 1 февраля начнется симпозиум, на котором мастера познакомятся с духом и историей Байкала и острова, проникнутся легендами и мифами Прибайкалья. Проводниками станут сотрудники музея поселка Хужир, местные краеведы, а также собственное авторское чутье, присущее каждому творцу. Есть теория, что вода хранит в себе множество информации. Тысячи и даже миллионы лет вода Байкала собирала самые разные «знания», которые теперь предстоит услышать и расшифровать. Гости фестиваля смогут увидеть результаты с 15 февраля.

Фото предоставлено организаторами Olkhon Ice Fest.

Одним из главных событий фестиваля этого года станет Школа ледовой скульптуры для начинающих мастеров. Школа соберет начинающих скульпторов — студентов-старшекурсников и недавних выпускников творческих вузов, которые под руководством признанных мастеров фестиваля будут осваивать искусство ледовой скульптуры. В составе группы обучающихся участники из разных городов России, а также один студент из Франции.

Фото предоставлено организаторами Olkhon Ice Fest.

Творческой особенностью Olkhon Ice Fest является техника ледопластики, когда скульптор работает без эскиза с уникальным природным материалом — наплесками, застывшей на прибрежных скалах и в гротах байкальской водой. Автор техники — скульптор по льду, дереву и другим природным материалам, 27-кратный победитель и призер международных и российских фестивалей Александр Парфенов (Барнаул): «Ледопластика — это настоящая симфония творческого начала и окружающей среды. Мастера не используют готовые кубы льда, а работают с самим ландшафтом, выделяя и подчеркивая образы, подсказанные природой».

Международный фестиваль-симпозиум ледовой скульптуры Olkhon Ice Fest — открытая для зрителей и гостей площадка. В течение нескольких недель работы фестиваля все желающие смогут ознакомиться с галереей ледовой скульптуры, провести время за созиданием единения творческих идей и природы озера Байкал.