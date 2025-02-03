Новые пошлины Трампа обрушили криптовалюты

Криптовалюта переживает одно из сильнейших падений: ведущие цифровые активы, включая BTC и ETH, рухнули, вызвав ликвидации позиций на сумму более 2 миллиардов долларов. Причиной стали новые торговые пошлины.

Дональд Трамп ввёл 25%-ные пошлины почти на весь импорт из Мексики и Канады и 10%-ные пошлины на товары из Китая. Поскольку традиционные рынки были закрыты на выходные, криптовалюты понесли на себе основную тяжесть реакции на снижение риска из-за тарифов. За несколько дней рынок потерял 760 миллиардов долларов капитализации.

Биткойн резко упал, достигнув отметки в 91 000 долларов, при этом его доминирование на рынке достигло рекордных 65%, что свидетельствует о массовом оттоке средств из альтернативных криптовалют. В данный момент курс главной криптовалюты пытается удержаться выше 97 000 долларов, хотя еще недавно BTC обновил рекорд, почти достигнув 110 000 долларов.

Эфириум стал одной из наиболее пострадавших криптовалют, потеряв 26% своей стоимости всего за сутки. Его цена упала до 2000 долларов, что вызвало серьезную тревогу среди держателей этой цифровой валюты. Аналогичная судьба постигла и другие популярные альткойны: Solana упала до 175 долларов, а Sui — до 2,4 доллара.

Судя по сообщениям в социальных сетях, участники криптосообщества находятся в шоке. Особенно сильно пострадали трейдеры, работавшие с заемными средствами, что привело к каскадной ликвидации позиций.

Ожидается, что после открытия сегодняшних торгов американский фондовый рынок может отреагировать снижением, тогда это еще сильнее потянет вниз криптовалюту.