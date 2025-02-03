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ВТБ перезапускает свой зарплатный проект

Во 2 квартале 2025 года ВТБ предложит своим клиентам новый зарплатный проект, в основе которого – регулярные поощрения за сотрудничество с банком. Об этом заявил Георгий Горшков, заместитель президента – председателя правления ВТБ.

Персональные предложения будут формироваться в зависимости от финансового поведения и запросов клиента. При этом каждый пользователь регулярно будет получать поощрение:

Ежеквартальный бонус от банка: скидки на продукты партнеров группы ВТБ, сертификаты, промокоды и другое;

  • Дополнительная категория кешбэка ВТБ, доступная только для зарплатных клиентов;
  • Переход на комплексное зарплатное обслуживание в ВТБ без участия работодателя на основе полученных данных из Госуслуг.
  • Перезапуск зарплатного предложения запланирован на второй квартал этого года. Обновления будут проведены автоматически, никаких дополнительных действий клиенту совершать не потребуется. Пользователи будут получать информационные уведомления в личных кабинетах или через push-уведомления о получении специального бонуса. 

«Сегодня многие банки предлагают зарплатным клиентам льготные условия по своим продуктам, но не всегда они отвечают их интересам. В ВТБ каждый третий клиент получает зарплату на нашу карту, поэтому мы решили сделать акцент на индивидуальном запросе потребителя и готовы поощрять его регулярными бонусами. Тем более перейти на зарплатную карту ВТБ со всеми ее преимуществами можно будет даже без участия вашего работодателя», – комментирует Георгий Горшков.

ВТБ – один из лидеров рынка по числу зарплатных клиентов. Только за 2024 год к зарплатному проекту банка подключилось более 1 млн человек, рост зарплатных начислений составил 35%. Почти 9,4 млн сотрудников из 236 тысяч предприятий получают зарплату на карту ВТБ, в 2025 году банк рассчитывает нарастить число зарплатных клиентов на 14%.

Зарплатным клиентам ВТБ в настоящее время доступны четыре категории кешбэка рублями вместо трех базовых. Банк предлагает им до 24% на остаток по накопительному счету в первые три месяца, бесплатные смс-уведомления и снятие наличных в банкоматах любых банков, оплату услуг ЖКХ, штрафов, налогов без комиссии, а также выгодные предложения от партнеров группы ВТБ.

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/ Сибирское Информационное Агентство /


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