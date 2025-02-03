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ВТБ запустил дистанционное открытие расчетного счета при регистрации бизнеса

ВТБ расширил возможности сервиса для регистрации нового бизнеса. Клиенты могут не только зарегистрировать ИП или ООО, но и сразу же дистанционно открыть свой первый расчетный счет в банке.

«Задача ВТБ – максимально упростить все формальности, связанные с запуском своего дела. Теперь наши клиенты могут не только бесплатно зарегистрировать бизнес, но и сразу открыть счет, подключить дистанционное банковское обслуживание и получить доступ ко всем инструментам для повседневной работы», – отметила Юлия Копытова, руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития – старший вице-президент ВТБ.

После завершения регистрации бизнеса на сайте reg.vtb.ru банк резервирует расчетный счет клиенту автоматически. Он может открыть его полностью онлайн и получить доступ к интернет-банку Бизнес Платформы ВТБ через специальный личный кабинет потенциального клиента – персональная ссылка для входа придет по СМС или электронной почте. Сервис доступен для ИП и ООО с одним участником.

«Для упрощения процесса регистрации и ведения бизнеса мы разработали и предлагаем предпринимателям удобный и защищенный доступ к электронным государственным услугам. Клиенты получают возможность дистанционного взаимодействия с госорганами, могут экономить свое время и расходы, что особенно важно на старте бизнеса», – прокомментировал Спартак Солонин, руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса – старший вице-президент ВТБ.

С помощью сервиса регистрации бизнеса клиенты ВТБ могут бесплатно зарегистрировать ИП или ООО без оплаты госпошлины. Заявку можно подготовить на сайте за 20 минут, а перед отправкой в ФНС специалисты банка проверят ее на соответствие всем требованиям.

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/ Сибирское Информационное Агентство /


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