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Банкротство: Какие проблемы возникают из-за агрессивной рекламы?

В прошлом году депутаты Госдумы РФ предложили ограничить рекламу услуг по сопровождению процедуры банкротства. Финансовый управляющий Игорь Льгов считает, что это стоило сделать давно, чтобы исключить случаи юридического произвола.

«Последние лет пять в нашу сферу хлынули большие деньги: по данным авторов упомянутой инициативы, россияне ежегодно отдают за помощь в проведении банкротства около 50 миллиардов рублей. И на рынке появилось много компаний, больших, федеральных, которые поставили привлечение клиентов на поток – за счет агрессивной рекламы. По факту же, на одного юриста там приходятся тысячи клиентов».

По мнению Игоря Льгова, никто не вникает в нюансы дел, всех ведут по одному шаблону. И клиенты в итоге несут серьезные потери, которых можно было бы избежать. Бывают просто вопиющие случаи.

«Сейчас я веду дело молодой женщины: у нее сгорел дом, погибли муж и сын, дочь стала инвалидом и требует постоянного ухода, а на руках – еще один ребенок, совсем маленький. И кредиты... Клиентка сначала обратилась в компанию, о которой узнала из рекламы. С нее взяли 200 тысяч и перестали выходить на связь – она даже дозвониться до юриста не смогла. Но зато в рекламе у них снимаются знаменитости. Мы сейчас занимаемся этим делом. Дело чести – помочь».

Также эксперт рассказал о тонкостях брачных договоров и на кого нужно переписывать активы – жену, маму или тещу? И это только малая часть интервью Газете Дело, которое теперь выходит в видео.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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