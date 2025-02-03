Иркутская нефтяная компания (ИНК) поддержала 15 инициативных проектов жителей Усть-Кута и Усть-Кутского района на 2025 г. в рамках областного конкурса «Есть решение».

Всего на конкурс от Усть-Кутского района было направлено 40 заявок, экспертная комиссия отобрала 15 проектов, охватывающих различные сферы: благоустройство территории, ремонт инфраструктуры, организацию спортивных и культурных мероприятий и др.

Так, в этом году запланированы установка стелы и фонтана, благоустройство центральной площади в поселке Янталь, строительство спортивной площадки в микрорайоне Железнодорожник, благоустройство детской площадки на улице Коммунистическая, обустройство парковок на придомовых территориях и др. Полный список проектов опубликован на сайте администрации Усть-Кутского муниципального образования.

Конкурс проводился на условиях софинансирования. 10% стоимости каждого проекта взяли на себя жители Усть-Кутского района. Основное финансирование осуществлялось за счет средств областного и местного бюджетов, а также ИНК.

ИНК традиционно поддерживает инициативы жителей и НКО в регионах своего присутствия. С 2019 года компания ежегодно проводит грантовые конкурсы «Энергия родной земли» и «Район моей мечты», благодаря которым реализовано уже более 100 проектов. Кроме того, за последние пять лет ИНК инвестировала свыше 1,5 млрд. рублей в социальное развитие и инфраструктуру Усть-Кута и района.