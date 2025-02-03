Жители Иркутской области нарастили вклады на 19% в 2024 году

На одного жителя региона приходится, в среднем, 250 тыс. рублей. Данные приводит РИА Новости.

Место Регион Сумма вклада на душу населения Прирост в 2024 году 19 Новосибирская область 357,3 тыс. руб. 22,7% 42 Красноярский край 262 тыс. руб. 20,7% 50 Иркутская область 249,6 тыс. руб. 19,3% 73 Республика Бурятия 169 тыс. руб. 17,2%

Москва, как и ранее, лидирует в рейтинге – 1,7 млн рублей. Второе место в занимает Санкт-Петербург, в котором в среднем на человека приходится 821 тыс. рублей вкладов в банках. Замыкает первую тройку Ненецкий автономный округ с результатом в 631,5 тыс. рублей в среднем на каждого жителя региона.

Меньше всего денег на вкладах в банках на душу населения в Республике Ингушетия (24,6 тыс. рублей). Схожий результат в Чечне (29,6 тыс. рублей). Также в последней десятке представлены Дагестан (52,5 тыс. рублей).