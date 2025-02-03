Жители Иркутской области нарастили вклады на 19% в 2024 году

На одного жителя региона приходится, в среднем, 250 тыс. рублей. Данные приводит РИА Новости.
|
Место
|
Регион
|
Сумма вклада на душу населения
|
Прирост в 2024 году
|
19
|
Новосибирская область
|
357,3 тыс. руб.
|
22,7%
|
42
|
Красноярский край
|
262 тыс. руб.
|
20,7%
|
50
|
Иркутская область
|
249,6 тыс. руб.
|
19,3%
|
73
|
Республика Бурятия
|
169 тыс. руб.
|
17,2%
Москва, как и ранее, лидирует в рейтинге – 1,7 млн рублей. Второе место в занимает Санкт-Петербург, в котором в среднем на человека приходится 821 тыс. рублей вкладов в банках. Замыкает первую тройку Ненецкий автономный округ с результатом в 631,5 тыс. рублей в среднем на каждого жителя региона.
Меньше всего денег на вкладах в банках на душу населения в Республике Ингушетия (24,6 тыс. рублей). Схожий результат в Чечне (29,6 тыс. рублей). Также в последней десятке представлены Дагестан (52,5 тыс. рублей).