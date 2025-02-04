Администрация Братска заключила соглашение с иркутским застройщиком

Впервые в истории Братска городская администрация заключила соглашение о социально-экономическом сотрудничестве с девелопером. Им стал «Региональный специализированный застройщик», входящий в группу компаний «Вместе».

Мэр Братска Александр Дубровин и генеральный директор ООО «РСЗ» Александр Пахомов. Фото предоставлены компанией

В качестве партнёра с градостроительными компетенциями в ближайшей и среднесрочной перспективе ГК «Вместе» за собственный счёт обеспечит разработку проектно-сметной документации на реконструкцию автомобильной дороги, проходящей по улицам Гагарина – Косаченко – Возрождения, с дальнейшей её передачей Администрации, разработает концепцию и рабочую документацию для строительства парка в районе улиц Гагарина – Мира – Курчатова («Курчатовский лог») с дальнейшей её передачей Администрации, построит спортивную площадку с последующей её передачей для эксплуатации в муниципальную собственность города Братска.

«Мы подписали важное для города соглашение с группой компаний «Вместе». Они уже три года работают на территории города: построены первые дома жилого комплекса «Первый» и спроектирована его вторая очередь — весной начнётся её возведение. Дальше планируется третья очередь с квартирами категории «комфорт-плюс», которые особенно востребованы в Братске, площадью от 30 до 50 квадратных метров. Это правильно, когда и мы, и компания-застройщик смотрим в одном направлении — в направлении развития нашего города», — подчеркнул мэр Братска Александр Дубровин.

Мэр Братска Александр Дубровин и генеральный директор ООО «РСЗ» Александр Пахомов. Фото предоставлены компанией

ООО «РСЗ», входящее в группу компаний «Вместе», занимается возведением в Братске жилого комплекса в Центральном районе. Первая очередь из трёх блок-секций на 180 квартир была введена в эксплуатацию во втором полугодии 2024 года. В 2025 году начнётся строительство второй очереди: это будет первое жильё бизнес-класса в портфеле проектов Группы в Братске. Кроме того, в 2024 году ГК «Вместе» заявила о начале реализации проекта КРТ (комплексного развития территории) в восточной части 26-го микрорайона. Согласно контракту, застройщик возведёт на территории в 7 гектаров многоквартирные дома с коммерческими и административными помещениями и всю сопутствующую инфраструктуру.

Фото предоставлены компанией

«Мы начали свою деятельность в Братске в 2022 году, и тогда неоднократно встречались с некоторым скепсисом — как в самом городе, так от коллег в нашей профессиональной среде. Однако успешное завершение строительства первой очереди доказало: Братск — город с большими перспективами, и братчане достойны того, чтобы иметь возможность выбрать новое качество жизни, которое соответствует современным потребностям. Подписанное соглашение — ещё один шаг к позитивным изменениям, и мы рады, что вместе с администрацией будем содействовать развитию северной столицы региона», — говорит генеральный директор ООО «РСЗ» Александр Пахомов.