Рынок автокредитования в 2025 году может «затормозить» на 20%

Эксперты считают, что высокие ставки, жесткое регулирование Банка России и рост цен на машины серьезно снизят на автокредиты в 2025 году. Выдачи на российском рынке выдачи могут опуститься ниже 2 трлн рублей, сократившись не менее чем на 20% к прошлому году. Об этом рассказал заявил заместитель президента – председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

Спрос на автокредиты начал резко сокращаться с четвертого квартала прошлого года. Тогда общерыночные продажи снизились на 44% по сравнению с тремя предыдущими месяцами – до 398 млрд рублей.

В 2025 году на сегмент продолжит снижаться, в силу ряда причин. Эксперты считают, что в текущем году кредиты для покупки машин будут оформлять те, кто подходит под условия госпрограммы, а также россияне со стабильным высоким доходом и низкой долговой нагрузкой. При этом физические лица станут чаще привозить автомобили из-за рубежа – прежде всего, с пробегом из-за их более доступной стоимости. В результате доля новых машин в выдачах автокредитов может сократиться до уровня 2023 года (около 40%).

С точки зрения стран-производителей доминирующие позиции на рынке по-прежнему будут занимать российские и китайские бренды. При этом новая тарифная политика по утильсбору усилит позиции марок с высокой степенью локализации производства.

Георгий Горшков отмечает, что пока ситуация не нормализуется, россияне будут откладывать покупку машины, предпочитая эксплуатировать уже имеющуюся или копить на новую с помощью депозитов. Он считает, что конкуренция на рынке за платежеспособных заемщиков усилится, поскольку банки будут ориентироваться на качество кредитного портфеля, а не его объем.