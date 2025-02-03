ТОП-5 акций на февраль от аналитиков «Цифра брокер»

С начала года рубль заметно окреп по отношению к основным мировым валютам. Доходность облигаций федерального займа со сроком погашения до двух лет установилась на уровне 18%, а индекс Московской биржи увеличился приблизительно на 3%. На этом фоне аналитики «Цифра брокер» выделяют компании с выручкой в рублях, невысокой долговой нагрузкой и прозрачными перспективами роста, ожидая дальнейшего восстановления на фондовом рынке. Эксперты полагают, что указанные акции могут продемонстрировать опережающий рост индекса уже в феврале.

1. Аренадата (DATA)

ArenaData — ведущий российский разработчик систем управления и обработки данных (СУБД), обеспечивающий предприятиям решения для хранения, анализа и управления большими массивами информации. Компания активно развивается, показывая рост выручки 35-40% в год, что значительно выше темпов рынка.

— Несмотря на быстрый рост, оценка бизнеса (EV/EBITDA = 14) остаётся ниже аналогов, — подчеркивают эксперты «Цифра брокер». — Это делает её потенциально недооценённым. В условиях цифровой трансформации и роста потребности в управлении данными ArenaData может продолжать увеличивать свою долю на рынке. Наша рекомендация — «покупать», целевая цена — 200 руб., потенциальная доходность — 25%.

2. Яндекс (YDEX)

Яндекс — крупнейшая российская IT-компания с диверсифицированной экосистемой бизнеса. Ключевые направления, включая поиск, такси и маркетплейс, демонстрируют рост на 30% в год, что сохраняет высокий потенциал для увеличения капитализации.

— Новая структура акционеров и менеджмент ориентированы на повышение маржинальности бизнеса, что может положительно сказаться на прибыли, — считают аналитики. — Кроме того, компания заявила о продолжении дивидендных выплат, что делает её акции привлекательными не только для роста, но и для получения пассивного дохода. Наша рекомендация — «покупать», целевая цена — 5200 руб., потенциальная доходность — 30%.

3. «Корпоративный центр ИКС5» (ранее X5 Retail Group, X5)

Один из лидеров российского ритейла «Корпоративный центр ИКС5» завершил год с ростом выручки 24%, что превышает инфляцию и темпы роста рынка. Оценка бизнеса остаётся низкой — EV/EBITDA = 4, что делает акции привлекательными в сравнении с глобальными аналогами.

— Компания также объявила о выплате дивидендов за пропущенные периоды, что соответствует выплате около 600 рублей на акцию, обеспечивая дивидендную доходность 18%. В условиях роста потребительского спроса и расширения сети магазинов ИКС5 остаётся стабильным активом в портфеле. Наша рекомендация — «покупать», целевая цена — 3900 руб., потенциальная доходность — 22%.

4. Т-Технологии (T)

Банк Т-Технологии после интеграции Росбанка демонстрирует рекордную рентабельность капитала (ROE > 30%). Менеджмент ориентирован на сохранение высокой эффективности, что делает банк одним из наиболее прибыльных в российской финансовой системе.

— Учитывая текущую динамику, банк может продолжать генерировать стабильную прибыль и оставаться привлекательным для инвесторов. Наша рекомендация — «покупать», целевая цена — 3600 руб., потенциальная доходность — 20%.

5. HeadHunter (HEAD)

HeadHunter остаётся ключевым игроком на рынке подбора персонала и выигрывает от роста безработицы, что поддерживает спрос на его услуги. Текущая оценка EV/EBITDA = 8,3 остаётся умеренной, а форвардная дивидендная доходность за 2025 год составляет 14-15%, что делает компанию одной из самых привлекательных по дивидендам в российском IT-сегменте.

– Высокая маржинальность бизнеса и лидерство в своей нише создают устойчивую модель роста. Наша рекомендация – «Покупать», целевая цена 4400 руб., потенциальная доходность - 19%, – отмечают аналитики «Цифра брокер».

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