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Максимальные ставки по вкладам продолжают падать третью декаду подряд

Центральный банк Российской Федерации представил данные о мониторинге максимальных процентных ставок по банковским вкладам за январь 2025 года. В течение месяца ставки постепенно снижались: в первую декаду они составляли 21,72%, во вторую – 21,52%, а к концу месяца опустились до 21,47%.

Расчет среднего значения производится на основе данных десяти крупнейших кредитных организаций, включая такие банки, как Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-Банк, Россельхозбанк, Почта Банк, Московский кредитный банк, Тинькофф Банк, Промсвязьбанк и Совкомбанк. Мониторинг был выполнен Департаментом банковского регулирования и аналитики Центробанка на основании информации, размещенной на официальных сайтах этих финансовых учреждений.

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Кроме того, ЦБ РФ сообщает, что средние максимальные ставки по краткосрочным вкладам сроком до 90 дней составили 19,56%, для вкладов на период от 91 до 180 дней – 20,73%, от 181 дня до одного года – 21,25%, а для долгосрочных депозитов сроком свыше одного года – 19,53%.

Аналитики связывают этот шаг с пересмотром банками прогнозов относительно будущих изменений ключевой ставки Центробанка. Эксперты предполагают, что число банков, снижающих ставки, может увеличиться в ближайшее время, однако многое будет зависеть от состояния финансового рынка и последующих действий регуляторов в течение 2025 года.

Напомним, что несмотря на рост инфляции, Центробанк в конце декабря принял противоречивое решение и оставил ключевую ставку без изменения на уровне 21%.По оценке регулятора, годовая инфляция в начале 2025 г. продолжит расти и, вероятно, достигнет пика только в апреле.

Ближайшее заседание ЦБ по ставке состоится 14 февраля.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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