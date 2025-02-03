От школ до катков: Иркутск планирует масштабное развитие инфраструктуры к 2030 году

До 2030 года в Иркутске планируется построить более 20 социальных объектов, включая учреждения образования, культуры и спорта. Эти перспективы были обсуждены на заседании высшего административного комитета городской администрации.

Заместитель мэра и председатель комитета по градостроительной политике, Евгений Харитонов, сообщил, что план мероприятий утвержден Программой комплексного развития социальной инфраструктуры Иркутска до 2043 года. Этот документ соответствует Генеральному плану города и Стратегии социально-экономического развития областного центра.

Программа будет реализована в два этапа, предусматривая создание 285 новых социальных объектов. На первом этапе планируется строительство 24 школ, детских садов и учреждений дополнительного образования и спорта.

Уже в 2024 году были введены в эксплуатацию учебный блок школы № 53 и детский сад в микрорайоне Нижняя Лисиха. В этом году планируется сдача блока начальной школы № 75 и большой школы на улице Ярославского. Также продолжается строительство школы в микрорайоне Союз, и начнется возведение образовательного учреждения на улице Мелентьева. Евгений Харитонов отметил, что есть вопросы с финансированием, и выразил надежду на поддержку правительства Иркутской области.

В ближайшие пять лет планируется строительство школы на улице Советской, блоков дополнительного образования школы № 63 и детской школы искусств № 10, а также детских садов на улицах Костычева, Советская, Радищева, Култукская, Российская и в микрорайоне Союз. Также будут построены физкультурно-оздоровительные комплексы с бассейнами и универсальными залами, а также крытый тренировочный каток с искусственным льдом.