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Судебные споры вокруг дороги и парковки тормозят строительство новой школы в Иркутске

Вице-мэр Иркутска Сергей Кладов и руководители профильных комитетов администрации встретились с инициативной группой жителей домов № 2 и № 4 по проезду Юрия Тена. Встреча была посвящена обсуждению использования муниципального земельного участка, который граничит с этими домами, для нужд местных жителей.

<p>Фото https://admirk.ru/</p>

Фото https://admirk.ru/

С 2020 года жители находятся в судебных процессах по поводу установления границ их земельного участка, где ответчиком также выступает администрация города. Исковые требования предъявлены также Федеральному агентству по управлению государственным имуществом и другим организациям. Эти споры возникли одновременно с началом строительства новой школы на 1225 мест. Жители считают, что часть земли, переданной муниципалитету для строительства школы, совпадает с их дворовым пространством, где была обустроена парковка.

Прошло уже два судебных процесса, и в обоих случаях требования граждан были отклонены. Сейчас дело рассматривается Арбитражным судом Иркутской области.

Проект строительства школы прошел все необходимые экспертизы и не может быть изменен. Вся территория ранее находилась в федеральной собственности и принадлежала Иркутскому государственному университету. После раздела участки были выделены под жилье и соцобъекты, последний из которых передан муниципалитету для строительства школы.

Администрация предлагает жителям рассмотреть возможность использования 18 соток земли, прилегающих к строительной площадке школы, для создания общественного пространства или корректировки границ их придомовой территории.

Инициативная группа граждан настаивает на отказе от строительства дороги в этом районе и предлагает изменить проект школы, сдвинув ее границы. Однако администрация считает неприемлемым ставить тысячи семей, ожидающих открытия новой школы, в зависимость от желания жильцов сохранить парковочные места. В этом районе наблюдается острая нехватка мест в школах, и новый объект здесь крайне необходим, сообщает пресс-служба мэрии.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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