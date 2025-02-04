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Геополитика и протекционизм давят на акции

В понедельник, 3 февраля, индекс Мосбиржи опустился до отметки 2926 пунктов, потеряв 0,74%. На стоимость российских акций оказали давление опасения, связанные с отсутствием улучшения геополитической ситуации. Ранее надежды на позитивные изменения стимулировали высокий спрос на рублевые активы.

Акции на мировых рынках также начали день с резкого гэпа вниз после объявления президентом США новых импортных пошлин на товары из Канады, Китая и Мексики. Эти меры могут спровоцировать инфляцию в Соединенных Штатах, что затруднит дальнейшее снижение процентных ставок Федеральной резервной системой.

Протекционизм США способен негативно сказаться на международной торговле, замедляя глобальную экономику и потенциально вызывая новый кризис. Однако вскоре рынок начал восстанавливаться, частично компенсировав потери благодаря новостям об отсрочке введения пошлин. Этот шаг был сделан на фоне успешных переговоров Трампа с Канадой и Мексикой.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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