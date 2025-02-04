В 2025 год Россия вступает с 12 новыми агропродовольственными рекордами

Растениеводы, животноводы и представители пищевой промышленности России в 2024 году обновили множество рекордов производства и потребления за всю историю страны и создали серьёзный задел для будущих улучшений. Аналитики Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка выделили наиболее показательные достижения и рассказали о трендах, которые за ними стоят.

Зёрна и плоды

Российские растениеводы установили рекорды в сборе риса – 1,26 млн т (+17,2% за год), рапса – 4,7 млн т (+10,9%) и сои – 7 млн т (+3,1%).

«Рост производства сои, рапса, риса и других культур на фоне стабилизации производства пшеницы и подсолнечника можно расценить как позитивный сигнал, ведь это означает то, что севооборот становится более разнообразным и устойчивым к природным аномалиям. Опора на немногие сельскохозяйственные культуры оценивалась как уязвимость уже в Древнем Китае, около двух тысяч лет назад. Сегодня диверсификация производства в АПК может быть одним из инструментов противодействия изменению климата», – комментирует главный отраслевой аналитик Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов.

Молочные реки и сырные берега

В 2024 году, как и прогнозировал РСХБ ранее, установлен новый рекорд потребления мяса – 83 кг на душу населения (+3 кг относительно 2023 года). Восходящий тренд длится уже несколько лет.

Потребление свинины в прошлом году вышло на рекордные показатель – около 32 кг на душу населения, но в структуре потребления по-прежнему преобладает мясо бройлеров – более 33 кг на душу населения. ЦОЭ видит предпосылки того, что уровень потребления свинины превысит объем потребления мяса бройлеров в следующие 2-3 года.

Производство мяса индейки в 2024 г. выросло до 435 тыс. т с 422 тыс. т. в 2023 году. Как и во многих других сегментах продовольственного рынка, объем производства индейки практически полностью совпадает с объемом ее потребления. Прогнозируется, что производство вырастет как минимум до 650 тыс. т в следующие 5 лет.

Еще один важный рекорд, показывают расчёты ЦОЭ, достигнут в потреблении молочных продуктов. В 2022 году на каждого россиянина пришлось 241 кг молочных продуктов, а в 2023 году этот показатель уже составлял 247 кг. В 2024 году потребление должно было превысить 250 кг. Таким образом, россияне второй год подряд выходят на рекордные показатели потребления в данном сегменте.

В пищевой промышленности можно отметить, как минимум, четыре рекорда.

За последний год впервые за миллион тонн перевалило производство сыров и сырных продуктов. Объем производства данной продукции в 2024 г. оценочно составил 1,04 млн т. В 2023 г. было произведено 993 тыс. т.

В производстве мороженого, скорее всего, был поставлен самый сладкий рекорд. Объем выпуска данной продукции оценочно составил около 600 тыс. т., с приростом к 2023 г. 14%.

Другой значимый рекорд был поставлен в производстве колбасных изделий. Впервые за многие годы производство могло превысить 2,5 млн т (в 2023 году – около 2,48 млн т). Примечательно, что рос спрос на относительно дорогие колбасные изделия. Об этом говорит падение спроса со стороны мясопереработчиков на фарши из мяса птицы, которые являются сырьем для недорогих сосисок, во второй половине 2024 г.

Производство растительных масел в 2024 году превысило, по оценкам ЦОЭ, 10 млн т, что на 2,7% превышает результат предыдущего года.

И в мясе, и в молочном сегменте рекорды потребления поставлены за счёт собственного производства. Рацион обогащается незаменимыми аминокислотами и жирными кислотами, которые есть только в продукции животного происхождения, делятся наблюдениями в ЦОЭ.

«Почему большинство из нас интересуют достижения АПК? Многие из этих рекордов являются наиболее явными и бесспорными показателями роста благосостояния общества в целом. Например, рекорд потребления мяса или молока на душу населения – это исчерпывающий показатель, который сам по себе четко указывает на улучшение жизни людей. Россия кормит себя, и кормит хорошо. Это великая заслуга тружеников села», – резюмирует Андрей Дальнов.