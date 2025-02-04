Объем операций через СБП вырос вдвое в 2024 году

Популярность сервиса растёт.

В 2024 году количество и объем операций, проведенных через Систему быстрых платежей (СБП), удвоились по сравнению с предыдущим годом. За этот период было осуществлено свыше 13,4 млрд транзакций на общую сумму 69,5 трлн рублей.

Ежедневное число операций через СБП увеличивалось последовательно квартал за кварталом. В последнем квартале среднее количество ежедневных транзакций достигло 45 млн, тогда как годом ранее этот показатель составлял 26 млн.

Примерно каждая четвертая операция в системе приходится на платежи за товары и услуги. Эта форма оплаты становилась всё популярнее в течение года, и к концу периода уже половина населения предпочитала использовать СБП. К началу 2025 года количество торговых точек и сервисов, принимающих оплату через систему, превысило 2,2 млн, сообщает Банк России.