Новости

Туризм 2025, последние новости
Что нового на Olkhon Ice Fest 2025?
Большинство иркутян раздумали ехать на Черное море после экологической катастрофы
Байкал в районе Листвянки покрылся льдом
Все материалы сюжета

Трамп заявил о прогрессе в урегулировании конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил о значительном прогрессе в урегулировании конфликта на Украине, сообщает РБК со ссылкой на Forth.

«Мы достигли большого прогресса в вопросе Россия — Украина», — отметил Трамп, однако не стал уточнять детали и конкретизировать, в чем именно заключается этот прогресс.

Кроме того, Трамп выразил интерес к украинским редкоземельным металлам и заявил о намерении предложить Киеву помощь в обмен на них.

Вчера также стало известно, поставки американского оружия на Украину были ненадолго приостановлены в последние дни, но возобновились в минувшие выходные. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

Напомним, президент США неоднократно подчеркивал свое стремление встретиться с Владимиром Путиным «как можно быстрее». Российский президент, в свою очередь, отмечал важность переговоров и готовность России к диалогу по всем интересующим вопросам.

Трамп также упоминал о возможности введения новых санкций, если Россия не согласится на переговоры. Однако Кремль сообщил, что пока не получал предложений от команды Трампа по урегулированию конфликта на Украине.

Спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог заявил, что Вашингтон хотел бы добиться проведения выборов на Украине до конца года. Президентский срок Владимира Зеленского завершился в мае 2024 года, но выборы были отменены из-за военного положения. В команде Трампа считают, что проведение выборов позволит победителю вести диалог с Россией о долгосрочном мирном соглашении.

Президент России Владимир Путин отметил, что легитимность полномочий Зеленского истекла в мае, и подчеркнул, что нелегитимный лидер не имеет права подписывать соглашения.


/ Сибирское Информационное Агентство /


Реклама на сайте

Прогнозы 2025
ВТБ: Высокая ключевая ставка будет держаться полгода
Четыре ключевых тренда на рынке аренды жилья: от стабильных цен до роста самозанятости
Акции vs облигации: стоит ли рисковать при высоких ставках?
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес