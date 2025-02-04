11 компаний из Иркутской области вошли в рейтинг работодателей hh.ru

По итогам 2024 года в список вошли 1 729 организаций. Данные приводит рекрутинговый сервис hh.ru.

Финалистами рейтинга из Иркутской области стали 11 компаний, что на 38% больше, чем в 2023 году. В целом по Сибири до финала дошли 122 работодателя.

45 место среди 152 крупнейших компаний страны заняла Иркутская нефтяная компания. В список 395 крупных компаний попали «Мои Документы» – 366 строчка, МУП «Водоканал» – 372 строчка. «Ангарский Азотно-туковый завод» на 316 месте среди 591 средней компании.

В категорию из 591 небольшой компании попали семь организаций из Приангарья: «Центр зрения Микрохирургия» – 32 место, Finestra – 349 место, «МедСтандарт» – 371 место, «Money Shop» – 20 место, СТП – 448 место, «Давай играть!» – 471 место, «Егэлэнд» – 484 место.