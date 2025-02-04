Трамп приостановит введение пошлин для Канады: главное к утру

К этому утру стало известно, что Америка решила приостановить введение пошлин для Канады и возобновить поставки оружия на Украину, аналитики заявили, что большинство автомобилей в России в течение 20 лет могут стать беспилотными, а в Иркутской области состоялась уникальная операция. Подробнее – в обзоре SIA.RU.

Канада без пошлин

Власти США заявили о приостановке введения импортных пошлин в отношении товаров из Канады сроком на 30 дней. Меры приняты для заключения торгового соглашения с этой страной. Пошлины могут быть введены снова, если окончательную экономическую сделку заключить не удастся.

Поставки оружия

Зарубежные издания сообщили, что ранее США приостанавливали поставки оружия Украине, но уже возобновили их. По их данным, это произошло в минувшие выходные. При этом изначально рассматривалась возможность прекращения соответствующих поставок.

Беспилотное движение

Аналитики сделали любопытный прогноз: в течение 10 лет более четверти отечественных машин будут беспилотными, а к 2042 году значение превысит 80%. Предполагается, что это улучшит дорожную ситуацию, поскольку, согласно статистике, почти 90% аварий происходит из-за человеческих ошибок.

Уникальная операция

Иркутские нейрохирурги впервые в Приангарье прооперировали ребенка с помощью экзоскопа – аппарата для трехмерной визуализации в микрохирургии и открытой хирургии. Оборудование позволило удалить объемную опухоль в позвоночном канале размером 4х2 см двенадцатилетней пациентке. Сложность операции заключалась в том, что опухоль прорастала в нервную ткань. Хирургическое вмешательство прошло успешно. Девочка уже переведена из реанимации в отделение.

Десятки соцобъектов

Более 20 новых социальных объектов планируют построить в Иркутске в течение ближайших 5 лет в рамках программы комплексного развития города. В частности, запланировано строительство 24 школ, детсадов, учреждений дополнительного образования, спорта. Всего в рамках программы, рассчитанной до 2043 года, появится 285 новых социальных объектов.