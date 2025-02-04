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Категории годности при некоторых болезнях предложило пересмотреть Минобороны

Изменения в основном затрагивают контрактников. Об этом пишет бизнес-издание РБК.

Министерство обороны предложило пересмотреть категории годности к военной службе для ряда заболеваний, включая сифилис, шизофрению, невротические расстройства, гипертонию и дефекты костей черепа.

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Изменения касаются в основном контрактников и включают:

  • Перевод сифилиса с категории «В» на «Б» и исключение пункта о позднем врожденном сифилисе.
  • Изменение категории «Д» на «В» для шизофрении и других психозов в графе III при умеренных проявлениях.
  • Аналогичные изменения для невротических расстройств и расстройств личности.
  • Возможность изменения категории с «В» на «Б» для психических расстройств, вызванных употреблением психоактивных веществ, если нарушения незначительные.

Проект изменений размещен на портале правовых актов. В пояснительной записке указано, что опыт освидетельствования военнослужащих выявил необходимость уточнения диагностических критериев.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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