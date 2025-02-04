Категории годности при некоторых болезнях предложило пересмотреть Минобороны

Изменения в основном затрагивают контрактников. Об этом пишет бизнес-издание РБК.

Министерство обороны предложило пересмотреть категории годности к военной службе для ряда заболеваний, включая сифилис, шизофрению, невротические расстройства, гипертонию и дефекты костей черепа.

Изменения касаются в основном контрактников и включают:

Перевод сифилиса с категории «В» на «Б» и исключение пункта о позднем врожденном сифилисе.

Изменение категории «Д» на «В» для шизофрении и других психозов в графе III при умеренных проявлениях.

Аналогичные изменения для невротических расстройств и расстройств личности.

Возможность изменения категории с «В» на «Б» для психических расстройств, вызванных употреблением психоактивных веществ, если нарушения незначительные.

Проект изменений размещен на портале правовых актов. В пояснительной записке указано, что опыт освидетельствования военнослужащих выявил необходимость уточнения диагностических критериев.