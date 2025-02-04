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Новые требования к сделкам с землей: уточнение границ становится обязательным

С 1 марта 2025 года вступают в силу важные изменения в законодательстве, касающиеся порядка совершения сделок с земельными участками. Согласно новым правилам, перед проведением любой сделки с землей её границы должны быть четко определены и внесены в Единый государственный реестр недвижимости. Исключением из этого правила является лишь заключение соглашений о сервитутах.

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Заместитель руководителя Управления Росреестра по Иркутской области Оксана Викторовна Арсентьева подчеркивает, что данные изменения направлены на устранение проблем, связанных с неопределённостью в местоположении некоторых земельных участков, чьи границы не были точно установлены. Такие участки часто становились причиной конфликтов и претензий со стороны соседей или контролирующих органов, поскольку могли пересекать общественные зоны, дороги и другие территории.

Теперь владельцы земельных участков будут защищены от возможных споров и сложностей, связанных с использованием земли. Управление Росреестра напоминает, что при попытке зарегистрировать сделку с участком, границы которого не уточнены, процесс регистрации будет приостановлен, и переход прав собственности на такую землю оформлен не будет.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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