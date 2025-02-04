Группу преступников осудили в Приангарье за нелегальную рубку деревьев на 10 млн рублей

Осуждены организатор и восемь участников преступной группы, в которую входили порядка двух десятков человек. Их признали виновными в незаконной рубке леса, сообщает пресс-служба полиции Иркутской области.

По данным правоохранителей, мужчины промышляли незаконными рубками с мая 2021 года. Между участниками были четко распределены обязанности: один фигурант руководил криминальным бизнесом, трое занимались валкой леса, трое исполняли роли чокеровщиков, один являлся водителем, еще один следил за окружающей обстановкой в момент совершения преступлений.

При дальнейшем разбирательстве было установлено, что вместе с ними нелегальной валкой деревьев занимались еще 10 человек. Ранее их уже лишили свободы на сроки от 1,5 до 7 лет. Отбывать наказание преступников отправили в колонии общего и строгого режимов.

В общей сложности члены группы незаконно вырубили более 930 кубометров деревьев. Причиненный ими ущерб превысил 10 млн рублей. На имущество фигурантов общей стоимостью почти 7,5 млн рублей был наложен арест в качестве обеспечительной меры по возмещению ущерба.

Нижнеудинский городской суд, рассмотрев материалы уголовного дела, приговорил организатора группы к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 1 млн рублей и с лишением права заниматься деятельностью, связанной с заготовкой и переработкой древесины, сроком на 2,5 года. Оставшиеся сообщники лишены свободы на сроки от 2 до 5 лет. Отбывать наказание они будут в колониях общего и строгого режима.