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Лихач из Иркутской области оплатил штрафы, чтобы не лишиться автомобиля

Гонщик из поселка Кутулик Иркутской области мог лишиться автомобиля из-за отказа добровольно оплачивать штрафы. Подробности рассказали в пресс-службе УФССП России по региону.

По данным ведомства, мужчине было назначено более 10 штрафов ГИБДД на общую сумму 30 тысяч рублей за нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, скоростного режима и требований, предписанных дорожными знаками, а также встречного разъезда или обгона.

Должник добровольно не производил оплату, на связь с судебными приставами не выходил, денег на счетах в банках не имел. Чтобы побудить нарушителя вернуть средства, был разыскан его автомобиль, на который наложили арест. Чтобы не лишаться имущества, мужчина вернул долг в полном объеме, в том числе исполнительский сбор.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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