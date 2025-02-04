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Ветер до 40 м/с ожидается в Иркутской области: введен режим повышенной готовности

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в связи с неблагоприятным прогнозом подписал указ о введении режима повышенной готовности на 4 и 5 февраля. Об этом глава региона рассказал в своем тг-канале.

«На ближайшие два дня, 4 и 5 февраля, специалисты Иркутского УГМС прогнозируют по области усиление северо-западного ветра до 15−20 метров в секунду, снег и метели. По озеру Байкал порывы 35−40 м/с. 4 февраля днем в западных районах, 5 февраля ночью в западных, центральных, южных районах местами порывы до 25 м/с. На дорогах области снежный накат, гололедица», – говорится в сообщении.

Министерством поручено выполнить работу по созданию нормативных запасов топлива для бесперебойной работы объектов ЖКХ, организовать своевременное приведение в готовность сил и средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций, подготовить силы и средства к своевременному реагированию на ухудшение дорожно-транспортной обстановки.

Главам муниципальных образований области рекомендовано принять дополнительные меры, чтобы все системы жизнеобеспечения, объекты социальной сферы, коммунальных служб работали бесперебойно.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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