Эн+ наградила победителей и призеров соревнований по конкуру

В минувшие выходные на иркутском ипподроме «Байкал» состоялись ежегодные соревнования по конкуру «Рождественская звезда». Генеральным партнером события выступила компания Эн+. В течение дня за призовые места боролись порядка 60 спортсменов.

Для более опытных наездников программа состязаний включала демонстрацию навыков верховой езды, сопряженной с преодолением барьеров высотой до 100 сантиметров. Юные любители конного спорта состязались в программах «Крестики» и «Кавалетти». Большинство участников выступали в различных сказочных костюмах и образах известных персонажей, что делало мероприятие красочным и необычным.

После подведения итогов, спортсмены, показавшие лучшие результаты, были награждены различными подарками. Отдельными призами отметили обладателей наиболее ярких костюмов.

– Огромное спасибо компании Эн+ за то, что на протяжении нескольких лет поддерживает иркутский конный спорт. Несмотря на морозную погоду, событие состоялось, открыв на ипподроме «Байкал» новый спортивный календарь 2025 года, – Татьяна Уколова, спортивный директор ипподрома «Байкал».

«Рождественская звезда» проводится на ипподроме с 2016 года. За звание победителей соревнуются конники в возрасте от 8 до 50 лет.

Несколько дет назад иркутский ипподром находился на грани закрытия. В критический момент российский холдинг, основанный Олегом Дерипаской, помог сохранить заведение и вывести его из состояния банкротства. Сегодня ипподром наделен статусом объекта культурного наследия.