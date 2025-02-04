Альфа-Банк повысил ставки по накопительному Альфа-Счету до 21%

С 1 февраля Альфа-Банк повысил ставки по накопительному Альфа-Счету в рублях до 21% годовых.

– Такая ставка — для всех, у кого не было накопительных Альфа-счетов на минимальный остаток или при размещении средств, которые не находились на накопительных Альфа-счетах с минимальным остатком 180 дней, – говорится в сообщении банка.

Открыть накопительный счёт можно в мобильном приложении банка и Альфа-Онлайн.