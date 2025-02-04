Выдачи ипотеки снизились до уровня 2019 года

Просрочка бьет рекорды. Данные приводит сервис по подбору недвижимости Циан.

В 2024 году выдачи ипотеки в России снизились до уровня 2019 года, упав на 36% по сравнению с 2023 годом. Это связано с завершением льготной ипотеки и ростом рыночных ставок. На рынке новостроек выдачи сократились на 31%, на вторичном рынке и ИЖС – на 39%. Единственным регионом с ростом ипотек в 2024 году стала Ингушетия, в остальных регионах наблюдалось снижение от 9% до 61%.

Объем просроченной задолженности увеличился на 63%, достигнув 94,9 млрд рублей, а ее доля выросла до 0,49%.

На первичном рынке просрочка выросла на 68%, на вторичном – на 62%. Несмотря на это, доля просроченной задолженности остается незначительной в сравнении с общим объемом задолженности, который составил 19,2 трлн рублей.

«Выдачи ипотечных кредитов в 2024 году ожидаемо снизились и вернулись к «фоновым» значениям, характерным для рынка без льготной ипотеки. Повторить рекорды последних лет в новой реальности уже не получится, – комментирует Елена Бобровская, эксперт «Циан.Аналитики». – Настороженность вызывает быстрый рост просроченной задолженности. Пока ее доля от общего объёма далека от критических отметок, однако фиксируется чёткий восходящий тренд».